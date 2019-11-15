Вот только сделать это лучше осознанно, зная, какими именно своими полезными свойствами поделится хурма с вами.

Чем полезна хурма

Хурма насыщена пищевыми волокнами, пектинами и клетчаткой, что делает ее незаменимым помощником для нашего пищеварения.

Богатый витаминами состав хурмы способствует укреплению иммунитета. Плод содержит большое количество витаминов группы В, С, калия, железа и йода. Присутствие хурмы в каждодневном меню активирует защитные функции организма и помогает ему бороться с инфекциями и вирусами.

Железо, которым богата хурма, поможет бороться с анемией. А йод, присутствующий в ней, улучшает работу щитовидной железы.

Почему женщинам стоит обратить внимание на хурму

Хурма — диетический продукт с довольно низкой (около 80 килокалорий на 100 граммов продукта) калорийностью, а это значит, что можно лакомиться ею без страха навредить фигуре.

В составе хурмы есть витамины А, бета-каротин, Е и другие антиоксиданты, определяющие здоровье кожи, волос, ногтей.

Это значит, что употребление хурмы благоприятно скажется на вашем внешнем виде!

Как есть хурму

Как и все остальные фрукты, хурму лучше есть отдельно от основного приема пищи. Можно в качестве перекуса. А также хорошо есть хурму перед приемом пищи, так можно улучшить аппетит и пищеварительный процесс. Пектин, содержащийся в плоде, положительно повлияет на всю работу пищеварительной системы в целом и эффективно очистит организм от шлаков.

А вот натощак хурму есть нельзя. Это может спровоцировать боли и рвоту, а регулярное переедание чревато операцией.

Кому нельзя есть хурму

Не всем хурма полезна. Так, противопоказана хурма людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением, так как этот плод немного поднимает сахар в крови.

Из-за большого содержания тонина хурма противопоказана детям до 3-х лет и людям, недавно перенесшим хирургическое вмешательство в области желудочно-кишечного тракта.

Вообще же, норма хурмы 100–200 г, именно столько нужно здоровому человеку, чтобы получить все полезные свойства хурмы сполна.

А вот если есть фрукт в больших количествах, это может иметь очень интересное последствие в виде так называемой «механической желтухи», когда кожа может оставаться желтой на протяжении более недели.

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