Деловые Сводки
|Погода в середине ноября по Украине: До 19 градусов тепла
|15.11.2019 15:23
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В Украине в пятницу, 15 ноября, ожидается дождливая погода в западных областях и Карпатском регионе, на остальной территории без осадков. Воздух днем прогреется до 19 градусов тепла.
Об этом сообщается по данным Укргидрометцентра.
“В ближайшие сутки 15 ноября в западных областях кое-где пройдут небольшие дожди, в Карпатах и на Закарпатье они будут более интенсивными, на остальной территории существенных осадков не предполагаем“, - прогнозируют синоптики.
На закате в западной части страны видимость будет ухудшать туман.
Ветер обещают юго-восточного направления, порывистый, в восточных областях, Крыму и Приазовье порывы могут достигать штормовых значений - 15-20 м/с.
Температура будет существенно отличаться в разных уголках Украины. Ночные минимумы на большей части территории составят 1-6°, на Закарпатье и крайнем юге страны 7-11° тепла, холоднее только - в восточных областях, там ближайшей ночью термометры покажут 0-2° мороза; дневные температуры составят 5-10° тепла.
В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 11-16°, на юге Одесской области воздух прогреется до 19°.
Также синоптики отметили, что в последние дни Украина в числе самых теплых стран Европы, практически по всей ее территории удерживаются довольно высокие для этого времени температуры.