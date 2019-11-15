Крыса - большая чревоугодница, следовательно подавать на стол можно практически все, что угодно и особых запретов нет. Однако, есть ньюансы, которые стоит знать при подготовке новогоднего стола 2020.

Новогодний стол 2020: блюда лучше подавать в небольших салатниках

Если проследить за поведением зверьков, которым посвящен следующий год, то мы заметим, что они едят только по чуть-чуть. Поэтому должно быть много блюд с различными вкусами.

Новогодний стол 2020: цвет сервировки - белый, металл

Скатерть, елка, декор стола должны отвечать цвету хозяйки гола. Поэтому обратите внимание на белый, серый, бежевый, стальные оттенки, серо-голубые, бледно-бежевые, цвет слоновой кости. А вот "огненные" цвета - оранжевый, желтый, красный - будут нежелательны. Так как огонь является врагом металла.

Новогодний стол 2020: больше белых блюд и закусок

Очень приветствуются все виды сыров, блюда на основе кефира, йогурта и молочных соусов. Ведь 2020-й — еще и год Луны. Поэтому на столе должно быть как можно больше яств белого цвета. Так мы проявим уважение и Луне".

Новогодний стол 2020: не забудьте о крупах, злаках

Помните, что крыска любит погрызть крупы, злаки, а также фрукты. Поэтому на стол следует поставить блюдо со свежими фруктами, овощами и травами, а также приготовить несколько блюд с зерновыми продуктами.

Кроме того, астрологи советуют встречать этот Новый год в кругу семьи и самых близких людей, так как крыса — настоящий домосед.

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