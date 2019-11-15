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У Зеленского подтвердили дату нормандской встречи
15.11.2019 19:44
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 ноября, провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Офис президента.

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"Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - говорится в сообщении.

Ранее дату нормандской встречи сообщили СМИ со ссылкой на администрацию Макрона. По их данным, саммит состоится в Париже.

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