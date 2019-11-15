Деловые Сводки
- У Зеленского подтвердили дату нормандской встречи
- РФ не доверяет жителям Крыма и переселяет туда своих граждан – МИД
- Минкульт озвучил новые правила для журналистов
- На обучение одного школьника тратится до 100 тыс грн в год - Гончарук
- Министр здравоохранения отчиталась в ВР: Какие болезни в 2020 году будут лечить бесплатно
|У Зеленского подтвердили дату нормандской встречи
|15.11.2019 19:44
|
"Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - говорится в сообщении.
Ранее дату нормандской встречи сообщили СМИ со ссылкой на администрацию Макрона. По их данным, саммит состоится в Париже.