 На мосту в Станице Луганской жители "ЛНР" украли украинскую лавочку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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На мосту в Станице Луганской жители "ЛНР" украли украинскую лавочку
15.11.2019 20:41
Забавный случай попал на камеры видеонаблюдения.

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Жители “ЛНР“ украли лавочку с пластиковой крышей, которая находилась на территории строительства нового моста в Станице Луганской. Соответствующее видео появилось сегодня на Youtube-канале InfoResist.

На записи видно, как пятеро мужчин переходят мост с оккупированной стороны, спускаются под мост и выносят лавочку по новопостроенному мосту. Сначала они пытались пронести лавочку по временному сооружению, но габариты украденного не позволили этого сделать. Лавочку уносят четверо мужчин, а пятый уходит на подконтрольную Украине территорию.

При этом пока не ясно, имел ли место факт банального воровства, или лавочку переместили с ведома украинской стороны по предварительной договоренности. Официальных комментариев от украинских властей по поводу инцидента пока не поступало.

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