Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"16 ноября облачно с прояснениями. Без осадков. В западных, южных и центральных областях ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°, на Закарпатье и Одесчине ночью 6-11°, днем ​​14-18°, в восточной части ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 16 ноября также облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​9-11°.

В Киевской области облачно, дождь не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

17-18 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных областях и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°, на Закарпатье до 18°; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 0-2° мороза, днем ​​6-11° тепла; на остальной территории ночью 17 ноября 2-7° тепла, 18 ноября от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​7-12° тепла.

В Киеве и столичном регионе 17-18 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17 ноября 2-7° тепла, 18 ноября от 4° тепла до 1° мороза; днем 7-12° тепла.

В Киеве и Киевской области 19-20 ноября без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

21 ноября без осадков, лишь в западных областях возможен дождь, 25 ноября на Закарпатье небольшой дождь. Температура на крайнем западе и юге страны ночью 0-4° тепла, днем ​​5-12°; на остальной территории ночью 21 ноября от 4° тепла до 2° мороза (на Левобережье до 6° мороза), 22-25 ноября 2-8° мороза, днем ​​0-6° тепла.

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