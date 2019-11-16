Об этом она заявила во время публичных слушаний в расследовании по импичменту президента США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что это и есть то, на что надеялся украинский истеблишмент", - отметила бывшая посол США в Киеве.

Таким образом, Йованович ответила на вопрос, не считает ли она, что ее увольнение было частью усилий отдельных представителей украинского истеблишмента, чтобы облегчить их дела, которые расходятся с интересами США.

"Кроме того были еще американцы, эти два человека, которые работали с мэром Джулиани - Парнас и Фруман, которым недавно предъявили обвинение в южном округе Нью-Йорка, и которые признались, что хотели поменять посла. Думаю, они должны были иметь какие-то причины для этого", - отметила экс-посол.

Как сообщалось, Мари Йованович выступает 15 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей, которые проходят в контексте расследования по импичменту президента США.

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