Об этом она заявила 15 ноября во время публичных слушаний в Палате представителей США в контексте расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Прежде только, хочу еще раз подчеркнуть, что обвинения в том, что я предлагала (Украине - ред.) список людей, которых нужно привлекать к ответственности, были выдумкой. Бывший украинский генпрокурор (Юрий Луценко - ред.), который заявил об этом, признал, что этого списка не существовало", - сказала прежний посол.

Она подчеркнула, что "не говорила ему или другим украинским чиновникам, кого они должны привлекать или не привлекать к уголовной ответственности".

В то же время, заметила Йованович, она выступала за позицию США, "что должно господствовать верховенство права, а украинским правоохранительным органам, прокурорам и судьям необходимо прекратить избирательно применять свои полномочия как политическое оружие против своих противников".

Ложными экс-посол также назвала и обвинения в том, что она, якобы, говорила неизвестным работникам посольства или украинским чиновникам, "что распоряжение президента Трампа необходимо игнорировать", поскольку против него будет применен импичмент или по любой другой причине. "Я этого не делала и даже не говорила бы такого. Подобные заявления противоречили бы моей подготовке как офицера зарубежной службы и моей роли посла", - сказал экс-посол США.

Как сообщал Укринформ, 15 ноября проходят другие публичные слушания в контексте расследования по делу об импичмене президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

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