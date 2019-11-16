Украинский броневик нового поколения

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«Новатор» сконструирован с учетом самых современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в сложных условиях бездорожья с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем. Автомобиль полной массой 8845 кг способен преодолевать водные преграды глубиной до 0,7 м и подъем 60%, а также развивать скорость по шоссе от 140 до 170 км/ч в зависимости от типа двигателя.

К разработке и последующим модернизациям СБА «Новатор» привлекались офицеры и бойцы ВСУ – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, а также офицеры спецподразделения СБУ «Альфа», Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции КОРД.

Одновременно с передачей заказа была проведена демонстрация СБА «Новатор» с боевым модулем «Ива», оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Фоторепортажи Популярные теги Александр Зубко, НАТО, юмор, футбол, концерты, заводы, природа, джаз, марш, история, самолеты, тест-драйв, ЗСУ, Саакашвили, фотопроект, путешествия, Карпаты, досуг, #Євромайдан, технологии, цирк, дизайн, милиция, митинги, АТО, фотоподборки, кошки, полиция, Майдан, традиции, Львов, столкновения, вера, аннексия Крыма, фотография, пейзажи, протесты, Дмитрий Дятлов, фотоконкурсы, туризм, Шахтер, Динамо, Львів, люди, Киев, оккупация, Донбасс, беспорядки, животные, автомобили, фестивали, суд, политики, солдат, соревнования, мир, корабли, Нацгвардия, живопись, транспорт, портрет, спорт, праздники, политика, Сергей Смоленцев, парады, знаменитости, акции, искусство, учения, стихийные бедствия, зима, Россия, дети, Одесса, культура, церковь, Путин, ВМС, авиация, уикенд, США, фотографы, мода, женщины, общество, катастрофы, депутаты, город, экология, выборы, архитектура, Верховная Рада, выставки, ВСУ, бизнес, военная техника, музыка, война, Порошенко Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Александр Зубко, НАТО, юмор, футбол, концерты, заводы, природа, джаз, марш, история, самолеты, тест-драйв, ЗСУ, Саакашвили, фотопроект, путешествия, Карпаты, досуг, #Євромайдан, технологии, цирк, дизайн, милиция, митинги, АТО, фотоподборки, кошки, полиция, Майдан, традиции, Львов, столкновения, вера, аннексия Крыма, фотография, пейзажи, протесты, Дмитрий Дятлов, фотоконкурсы, туризм, Шахтер, Динамо, Львів, люди, Киев, оккупация, Донбасс, беспорядки, животные, автомобили, фестивали, суд, политики, солдат, соревнования, мир, корабли, Нацгвардия, живопись, транспорт, портрет, спорт, праздники, политика, Сергей Смоленцев, парады, знаменитости, акции, искусство, учения, стихийные бедствия, зима, Россия, дети, Одесса, культура, церковь, Путин, ВМС, авиация, уикенд, США, фотографы, мода, женщины, общество, катастрофы, депутаты, город, экология, выборы, архитектура, Верховная Рада, выставки, ВСУ, бизнес, военная техника, музыка, война, ПорошенкоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Дмитрий Дятлов, Валентин Карминский Україна 16.11.2019



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