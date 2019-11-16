Путин: Путин: «Если будет принято что-то, что не согласовано с «ДНР» и «ЛНР», то тогда все моментально зайдет в тупик»
16.11.2019 14:10
16 ноября
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16.11.2019
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Метки: политика, Путин, газ, Донбасс, нормандская четверка, брифинги, Зеленский, разведение сил, формула Штайнмаера.
16 ноября
Президент России Путин на брифинге после саммита BRICS в Бразилии - о встрече в "нормандском формате", ситуации на Донбассе, отношениях с Зеленским и о газе.