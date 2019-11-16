 Путин: Путин: «Если будет принято что-то, что не согласовано с «ДНР» и «ЛНР», то тогда все моментально зайдет в тупик» - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Путин: Путин: «Если будет принято что-то, что не согласовано с «ДНР» и «ЛНР», то тогда все моментально зайдет в тупик»
16.11.2019 14:10
16 ноября RSS PDA Mobile Facebook
 
  • Бизнес
  • Колонки
  • Кабинет директора
  • Жизнь и Стиль
  • Фото и Видео
  • Объявления
  • ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
    • НОВОСТИ ДНЯ: Житомирские десантники прошли проверку по стандартам НАТО  Милованов говорит, что кредиты на покупку земли будут давать под 3-5%  Завод “Маяк” хотели продать по вдвое заниженной цене - прокуратура  Йованович под присягой опровергла обвинения Луценко о "списках неприкасаемых"  Йованович: Украинский истеблишмент надеялся, что меня уволят  Украинцам обещают ухудшение погоды  В городе-спутнике Львова показали уникальные археологические находкивсе новости дня
    Фото и Видео
    Фоторепортажи
    16.11.2019 39 Метки:  политика, Путин, газ, Донбасс, нормандская четверка, брифинги, Зеленский, разведение сил, формула Штайнмаера.

    16 ноября

    Президент России Путин на брифинге после саммита BRICS в Бразилии - о встрече в "нормандском формате", ситуации на Донбассе, отношениях с Зеленским и о газе.

    Фоторепортажи

    все фоторепортажи
    Популярные теги
    заводы, фотопроект, Шахтер, город, церковь, общество, бизнес, суд, досуг, акции, путешествия, джаз, #Євромайдан, музыка, парады, культура, живопись, Путин, катастрофы, мир, митинги, туризм, зима, Майдан, традиции, футбол, НАТО, юмор, фотографы, концерты, Верховная Рада, спорт, цирк, вера, самолеты, пейзажи, Львов, Львів, искусство, уикенд, архитектура, Донбасс, авиация, технологии, женщины, выставки, фотоконкурсы, Киев, фестивали, мода, животные, стихийные бедствия, депутаты, аннексия Крыма, Саакашвили, дети, протесты, Дмитрий Дятлов, кошки, Нацгвардия, праздники, природа, Порошенко, портрет, фотография, выборы, знаменитости, полиция, история, оккупация, АТО, милиция, США, ВМС, Одесса, учения, беспорядки, люди, тест-драйв, транспорт, война, дизайн, марш, экология, Сергей Смоленцев, политика, Александр Зубко, Карпаты, Россия, столкновения, соревнования, Динамо, ВСУ, военная техника, автомобили, политики, ЗСУ, фотоподборки, солдат, корабли
    Утренний кофе
    Вечерняя водка
    Виестурс Лиегис

    о дорогих директорах

    Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста
    Последние новости
  • Бизнес
  • Колонки
  • Кабинет директора
  • Жизнь и Стиль
  • Фото и Видео
  • Объявления
  • ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ

    • Сводка.нет - Новости Украины и Мира
     Поделитесь статьей с друзьями
     
    RSS
    -->