В течение этой недели потери российско-оккупационных сил на Донбассе составили 28 человек, из них 12 были ликвидированы, остальные – санитарные потери. Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил.

В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, - прокомментировали эти данные в штабе.

Напомним, сепаратисты ведут обстрелы с направления Петровского, чтобы спровоцировать ответный огонь в нарушение процесса разведения, говорят в штабе ООС

Сводка.нет - Новости Украины и Мира