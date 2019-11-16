Деловые Сводки
- За неделю ВСУ ликвидировали 12 боевиков, 16 ранили
- Путин: Путин: «Если будет принято что-то, что не согласовано с «ДНР» и «ЛНР», то тогда все моментально зайдет в тупик»
- Житомирские десантники прошли проверку по стандартам НАТО
- Милованов говорит, что кредиты на покупку земли будут давать под 3-5%
- Завод “Маяк” хотели продать по вдвое заниженной цене - прокуратура
|За неделю ВСУ ликвидировали 12 боевиков, 16 ранили
|16.11.2019 15:25
|
В течение этой недели потери российско-оккупационных сил на Донбассе составили 28 человек, из них 12 были ликвидированы, остальные – санитарные потери. Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил.
В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, - прокомментировали эти данные в штабе.
Напомним, сепаратисты ведут обстрелы с направления Петровского, чтобы спровоцировать ответный огонь в нарушение процесса разведения, говорят в штабе ООС