 До +18°: синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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До +18°: синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные
16.11.2019 16:03
В субботу, 16 ноября, погода в Украине будет малооблачной.

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Средняя температура воздуха днем 16 ноября составит 9−11 градусов тепла, при этом в Одессе столбики термометров поднимутся до 16 градусов, а на Закарпатье — до 18 градусов.

В ночь на воскресенье, 17 ноября в восточных регионах возможны заморозки, в остальных регионах ночью будет 1−6 градусов тепла.

Днем 17 ноября сохранится теплая и солнечная погода. Средняя температура воздуха днем составит все те же 9−11 градусов, при этом в Закарпатье похолодает до 15−17 градусов.

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