Деловые Сводки
|Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
|16.11.2019 17:52
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Об этом сообщается в Twitter израильской армии обороны.
До этого сообщалось, что две ракеты были выпущены из Сектора Газа в направлении израильского города Беэр-Шева, однако были перехвачены системой ПВО «Железный купол».
«В настоящее время мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа»,— говорится в сообщении.
О том, какие именно объекты подвергаются атаке, в сообщении не уточняется.
Напомним, обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата.