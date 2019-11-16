И не откладывайте это дело в долгий ящик, ведь ни в один другой сезон он не будет так восхитителен, как зимой!

Ингредиенты:

Тесто:

Сырная начинка:

Соус:

Декор:

Способ приготовления:

1. Песочное шоколадное печенье измельчите в крошку. Добавьте размягчённое сливочное масло, перемешайте до объединения.

2. Дно разъёмной формы диаметром 20-22см застелите бумагой для выпечки. Сформируйте основу для чизкейка при помощи стакана. Поставьте форму в холодильник или в морозильную камеру.

3. Яйца смешайте с сахаром и ванилью. Взбивать ничего не нужно, чтобы не образовался лишний воздух.

4. Отдельно в миске соедините сливочный сыр и сливки, хорошо перемешайте. Добавьте яичную массу, цедру апельсина и кукурузный крахмал. Всё хорошо перемешайте до однородности массы.

5. Форму с песочной основой заверните в несколько слоёв фольги. Устанавите её в глубокий противень, заполните его водой до середины формы. Вылейте в основу подготовленную сливочно-сырную массу. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 60 минут, ориентируясь на свою духовку. Чизкейк готов тогда, когда сырная масса плотная по краям, а в середине ещё вздрагивает. Готовый чизкейк выньте из духовки, остудите, поставьте в холодильник на 6-8 часов.

6. Для соуса подготовьте фрукты. Нам понадобится очень спелая мягкая хурма. Если хурма попалась твёрдая, положите её предварительно в морозильную камеру на несколько часов. Хурму очистите от кожицы, разрежьте, пюрируйте блендером. Апельсин хорошо помойте и снимите цедру, выжмите сок. Всё соедините в кастрюле. Кукурузный крахмал смешайте с сахаром, добавьте в кастрюлю, хорошо перемешайте.

7. Поставьте кастрюлю на слабый огонь. Непрерывно помешивая, доведите до кипения, готовьте ещё 2-3 минуты.

8. Снимите соус с огня, охладите на холодной водяной бане до комнатной температуры, вылейте на чизкейк.

9. Украсьте чизкейк тонкими ломтиками хурмы и зёрнами граната.

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