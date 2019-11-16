Инженеры и летчики Военно-Воздушных Сил Украины завершили приемку очередного модернизированного истребителя МиГ-29. Это второй самолет, который был передан в военный состав в течение недели, пишет АрміяInform.

Отмечается, что предприятие “Львовский государственный авиационно-ремонтный завод“ полностью выполнило свои обязательства перед государством на 2019 год, передав ВВС два истребителя. Как сообщили в командовании Воздушных Сил, по объему обновлений последние два отремонтированных самолета несколько отличаются от истребителей, поставленных ранее. Здесь дополнительно интегрирован жидкокристаллический монитор для вывода параметров полета и бортовых систем самолета.

На дисплей можно выводить и другую информацию, которая поможет летчику эффективно выполнять боевые задачи в воздухе. К преимуществам модернизированных МиГ-29 относят и расширение возможности контроля и регистрации параметров технического состояния самолета, его двигателя и бортовых систем.

Для справки. МиГ-29 – истребитель 4-го поколения советской разработки, который начал выпускаться в 1982 году. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.





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