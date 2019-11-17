Об этом сообщает ТАСС.

"Директор Института актуальной экономики, руководитель общественного политического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву", - говорится в сообщении.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Как сообщает Telegram-канал Mash, политик почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую.

“Прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть — сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Тело политика доставили на Павелецкий вокзал”, — сообщили на канале.

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