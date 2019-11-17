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Два самолета столкнулись в США
17.11.2019 13:51
В аэропорту американского города Сан-Антонио столкнулись два частных самолета, никто не пострадал. 

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Два частных самолета столкнулись в международном аэропорту Сан-Антонио в американском штате Техас, сообщает Fox News.

Инцидент произошел в пятницу, 15 ноября. Один самолет возвращался из Нового Орлеана, а второй летел из Сан-Хосе и был вынужден совершить экстренную посадку из-за утечки топлива. Его пилот не смог удачно приземлиться на выделенную ему полосу и въехал в лайнер из Нового Орлеана.

Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.

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