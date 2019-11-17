Украина вводит безвизовый режим с тихоокеанским государством Микронезии, Маршалловы острова, о чем сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Правительство приняло решение 15 ноября. После подписания документа украинцы и граждане островов смогут передвигаться транзитом и находиться без виз на территории государства на протяжении срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней. В 2018 году Украина и Маршалловы острова продолжали работу над упрощением режима поездок для граждан.В частности, 25 сентября 2018 года во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Украины и Маршалловых островов Павел Климкин и Джон Силк провели встречу. В сентябре текущего года для украинцев для безвизового посещения стали открытыми Эквадор (Латинская Америка), Гренада и Колумбия. Соответствующие соглашения с представителями этих государств подписал министр иностранных дел Вадим Пристайко. А вот за долгосрочные визы в Эстонию гражданы Украины теперь вынуждены будут платить. Начиная с 2010 года за визу на срок от 90 дней государственные пошлины украинцы не уплачивали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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