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17.11.2019
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Метки: Крым, железная дорога, инфраструктура, опросы, Крымский мост.
17 ноября
Чи витримає Керченський міст потяги до Криму? Російська залізниця розпочала продаж квитків на потяг, який пройде Керченським мостом. Перший поїзд вирушить наприкінці грудня. Подорож зі столиці Росії до Криму залізницею Керченським мостом триватиме більше доби - 33 години! Чи є попит на квитки? Навіщо ця залізниця Кремлю, і чи потрібна самим кримчанам?