В Японии назвали неосуществимой просьбу Вашингтона увеличить в четыре раза плату за содержание американских военнослужащих на японской территории, пишет агентство Reuters 16 ноября.

Японская сторона также указала на то, что между союзников США расходы Японии на американский контингент и так самые высокие. В министерстве иностранных дел Японии при этом официально не подтвердили информацию о том, что переговоры на эту тему все еще продолжаются.

Согласно истекающему в марте 2021 года соглашению между странами, Токио должен платить два миллиарда долларов за присутствие на территории страны 54 тысяч американских военнослужащих. В эту цену входит функционирование американской базы на острове Окинава, а также обслуживание кораблей Седьмого флота.

Президент США Дональд Трамп посчитал эту сумму недостаточной и хочет, чтобы японцы выплачивали Вашингтону восемь миллиардов долларов, сообщила Foreign Policy 16 ноября.

Во внешнеполитическом ведомстве Японии указали, что переговоры по новому соглашению начнутся в начале следующего года.

В Госдепе США в свою очередь отметили, что союзникам Соединенных Штатов следует больше платить за участие в их обороне. При этом в Вашингтоне заявили о том, что позиция США по выполнению своих военных обязательств в отношении Японии остается незыблемой.





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