Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"18 ноября облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 0-5° тепла, в Одесской области до 9°, в восточных областях кое-где 1-3° мороза; днем 3-8° тепла, на западе и юге страны 7-12°, на Закарпатье и Прикарпатье до +16°.

В Киеве и Киевской области 18 ноября без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью в столице 1-3° тепла, днем 5-7°; по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

В следующие два дня, 19-20 ноября, синоптики также обещают без существенных осадков. В южных, центральных и восточных областях ночью и утром кое-где туман. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем 20 ноября на Левобережье кое-где порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза, днем 4-9° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве 19-20 ноября без существенных осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

В течение 21-22 ноября сохранится сухая погода, лишь в западных областях 21 ноября кое-где небольшой дождь.

Температура 21 ноября в западной части Украины ночью 2-8° тепла, днем 7-13°; в восточных областях (22 ноября и на севере Левобережья) ночью 4-10° мороза, днем около 0°; на остальной территории 21 ноября ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-6° тепла; 22 ноября ночью 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.

21-22 ноября в столичном регионе сохранится сухая погода. Температура воздуха 21 ноября ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла; 22 ноября ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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