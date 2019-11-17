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СБУ раскрыла схему хищения $38 миллионов в Пивденкомбанке
17.11.2019 19:05
Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт относительно хищения 38 миллионов долларов США топ-менеджметом ПАО “КБ “Пивденкомбанк”.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

“Во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм по присвоению средств учреждения. На протяжении 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, находившиеся на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита связанной с ними кипрской компании”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, после невозврата кредита из-за противоправных действий топ-менеджмента Пивденкомбанка залоговые $38 миллионов были списаны в пользу иностранного банка.

В СБУ отмечают, что следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно усматривает в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в отдельно крупных размерах или организованной группой). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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