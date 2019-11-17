|Украинские синоптики предупредили о тумане
|17.11.2019 20:01
|
Завтра в большинстве областей Украины ожидается туман. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным "Укргидрометцентра", 18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе погода в Украине ухудшится, кое-где ожидают дожди и ночное похолодание до -8 градусов.
Неделя в Украине начнется с облачной и сухой погоды, в среду ожидаются осадки.
Как сообщалось, в конце октября в Киеве возникли существенные проблемы из-за тумана и смога.