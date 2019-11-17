Проблемы с видимостью на дорогах будут наблюдаться в большинстве областей Украины. Завтра в большинстве областей Украины ожидается туман. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "По данным "Укргидрометцентра", 18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", - говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе погода в Украине ухудшится, кое-где ожидают дожди и ночное похолодание до -8 градусов. Неделя в Украине начнется с облачной и сухой погоды, в среду ожидаются осадки. Как сообщалось, в конце октября в Киеве возникли существенные проблемы из-за тумана и смога.



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