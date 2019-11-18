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В Виннице поступления от туристического сбора возросли почти в шесть раз
18.11.2019 11:01
В Виннице за 9 месяцев 2019 года значительно вырос вклад от туристического сбора в бюджет города - почти в 5,7 раза.

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Об этом рассказала директор департамента финансов Винницкого городского совета Наталья Луценко, сообщает пресс-служба горсовета.

"Туристический сбор занимает небольшую долю в доходах бюджета. В то же время в связи с введением нового порядка начисления туристического сбора поступления в отчетном периоде, за 9 месяцев этого года, выросли почти в 5,7 раза", - отметила Луценко.

Так, за 9 месяцев 2018 года в бюджет Винницы поступило 244 100 гривень туристического сбора. А в 2019 году - уже 1 385 200 гривень.

По словам Натальи Луценко, основными бюджетообразующими налогами общего фонда городского бюджета являются: налог на доходы физических лиц, единый налог, плата за землю и акцизный налог. Они обеспечили почти 94% собственных доходов общего фонда.

Всего за 9 месяцев этого года в бюджет города поступило 3,612 млрд гривень.

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