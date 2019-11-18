Деловые Сводки
|Time назвал лучшие фильмы десятилетия
|18.11.2019 12:52
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Соответствующий список размещен на сайте издания.
Фильмы выбирала кинокритик Time и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. Она подчеркнула, что рейтинг отражает исключительно ее субъективное мнение.
Список лучших фильмов десятилетия от Time:
- "Где-то", София Коппола, 2010 год;
- "Пещера забытых снов", Вернер Херцог, 2011 год;
- "Меланхолия", Ларс фон Триер, 2011 год;
- "Перед полуночью", Ричард Линклейтер 2013 года;
- "Феникс", Кристиан Петцольд, 2014 год;
- "Джон Вик", Чад Стахелски и Дэвид Литч, 2014 год;
- "Сельма", Ава Дюверном, 2014 год;
- "Лунный свет", Барри Дженкинс, 2016 год;
- "Затерянный город Z", Джеймс Грей 2017 год;
- "Рома", Альфонсо Куарон, 2018.