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Time назвал лучшие фильмы десятилетия
18.11.2019 12:52
Журнал Time определился со своим списком лучших кинокартин десятилетия, премьера которых состоялась в период с 2010 по 2018 год.

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Соответствующий список размещен на сайте издания.

Фильмы выбирала кинокритик Time и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. Она подчеркнула, что рейтинг отражает исключительно ее субъективное мнение.

Список лучших фильмов десятилетия от Time:

- "Где-то", София Коппола, 2010 год;

- "Пещера забытых снов", Вернер Херцог, 2011 год;

- "Меланхолия", Ларс фон Триер, 2011 год;

- "Перед полуночью", Ричард Линклейтер 2013 года;

- "Феникс", Кристиан Петцольд, 2014 год;

- "Джон Вик", Чад Стахелски и Дэвид Литч, 2014 год;

- "Сельма", Ава Дюверном, 2014 год;

- "Лунный свет", Барри Дженкинс, 2016 год;

- "Затерянный город Z", Джеймс Грей 2017 год;

- "Рома", Альфонсо Куарон, 2018.

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