Журнал Time определился со своим списком лучших кинокартин десятилетия, премьера которых состоялась в период с 2010 по 2018 год. Соответствующий список размещен на сайте издания. Фильмы выбирала кинокритик Time и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. Она подчеркнула, что рейтинг отражает исключительно ее субъективное мнение. Список лучших фильмов десятилетия от Time: - "Где-то", София Коппола, 2010 год; - "Пещера забытых снов", Вернер Херцог, 2011 год; - "Меланхолия", Ларс фон Триер, 2011 год; - "Перед полуночью", Ричард Линклейтер 2013 года; - "Феникс", Кристиан Петцольд, 2014 год; - "Джон Вик", Чад Стахелски и Дэвид Литч, 2014 год; - "Сельма", Ава Дюверном, 2014 год; - "Лунный свет", Барри Дженкинс, 2016 год; - "Затерянный город Z", Джеймс Грей 2017 год; - "Рома", Альфонсо Куарон, 2018. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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