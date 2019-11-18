Боевая ничья: Сербия - Украина 2:2

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Уже на девятой минуте хозяева открыли счет, реализовав пенальти, на что сине-желтые ответили результативным ударом Яремчука. Во втором тайме защита украинской команды упустила Митровича, который забил свой десятый гол в рамках кампании. Однако на последних секундах Украина смогла уйти от поражения благодаря голу Беседина, который вышел на замену.

Это был последний матч сборной Украины в рамках отбора, команда Шевченко ранее забронировала за собой первое место в группе В. Сербия в итоге заняла третье место, пропустив вперед Португалию.

Голы: Тадич 9 пен., Митрович 56 - Яремчук 33, Бєсєдін 90+3 Фоторепортажи Популярные теги Львів, митинги, акции, катастрофы, праздники, оккупация, Сергей Смоленцев, экология, фотоподборки, аннексия Крыма, история, парады, город, фотоконкурсы, архитектура, юмор, культура, фотография, Майдан, Александр Зубко, корабли, знаменитости, транспорт, Дмитрий Дятлов, дизайн, беспорядки, уикенд, мода, авиация, заводы, солдат, церковь, милиция, политика, столкновения, искусство, концерты, Порошенко, США, учения, технологии, Львов, музыка, #Євромайдан, путешествия, Киев, цирк, природа, фестивали, депутаты, политики, фотопроект, джаз, Путин, военная техника, ВМС, Одесса, футбол, Россия, полиция, марш, НАТО, Нацгвардия, досуг, война, традиции, Шахтер, протесты, АТО, фотографы, бизнес, дети, мир, соревнования, Верховная Рада, ЗСУ, самолеты, тест-драйв, ВСУ, выборы, пейзажи, животные, Динамо, общество, спорт, стихийные бедствия, выставки, женщины, люди, Саакашвили, портрет, Донбасс, суд, вера, кошки, автомобили, Карпаты, туризм, зима, живопись Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Львів, митинги, акции, катастрофы, праздники, оккупация, Сергей Смоленцев, экология, фотоподборки, аннексия Крыма, история, парады, город, фотоконкурсы, архитектура, юмор, культура, фотография, Майдан, Александр Зубко, корабли, знаменитости, транспорт, Дмитрий Дятлов, дизайн, беспорядки, уикенд, мода, авиация, заводы, солдат, церковь, милиция, политика, столкновения, искусство, концерты, Порошенко, США, учения, технологии, Львов, музыка, #Євромайдан, путешествия, Киев, цирк, природа, фестивали, депутаты, политики, фотопроект, джаз, Путин, военная техника, ВМС, Одесса, футбол, Россия, полиция, марш, НАТО, Нацгвардия, досуг, война, традиции, Шахтер, протесты, АТО, фотографы, бизнес, дети, мир, соревнования, Верховная Рада, ЗСУ, самолеты, тест-драйв, ВСУ, выборы, пейзажи, животные, Динамо, общество, спорт, стихийные бедствия, выставки, женщины, люди, Саакашвили, портрет, Донбасс, суд, вера, кошки, автомобили, Карпаты, туризм, зима, живописьВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Reuters, unian, ua-football Белград, Сербия 18.11.2019



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