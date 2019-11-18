Боевая ничья: Сербия - Украина 2:2
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18.11.2019
Белград, Сербия
Reuters, unian, ua-football
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Метки: футбол, Сербия, сборная Украины, Евро-2020.
Боевая ничья: Сербия - Украина 2:2
17 ноября в Белграде на стадионе Райко Митича сборная Украины в заключительном матче отбора на Евро-2020 сыграла вничью со сборной Сербии. Украинцы ушли от поражения на 93-й минуте - 2:2. Уже на девятой минуте хозяева открыли счет, реализовав пенальти, на что сине-желтые ответили результативным ударом Яремчука. Во втором тайме защита украинской команды упустила Митровича, который забил свой десятый гол в рамках кампании. Однако на последних секундах Украина смогла уйти от поражения благодаря голу Беседина, который вышел на замену. Это был последний матч сборной Украины в рамках отбора, команда Шевченко ранее забронировала за собой первое место в группе В. Сербия в итоге заняла третье место, пропустив вперед Португалию. Голы: Тадич 9 пен., Митрович 56 - Яремчук 33, Бєсєдін 90+3