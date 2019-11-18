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15 листопада на території арсеналу у Балаклії Харківської області пролунало близько 20 вибухів. Внаслідок вибуху на складі боєприпасів двоє військовослужбовців загинули, ще п'ятеро постраждали, один помер у лікарні 17 листопада. Як живеться у місті, де вже втретє за три роки лунають вибухи?