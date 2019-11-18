18 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В ВСУ поступил модернизированный "военный борт №1" • В Москве вспыхнул крупный пожар: Были слышны взрывы • Трамп вступился за конкурента, которого обидели в КНДР: Байден — не "бешеная собака" • Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли • В Кремле уверены, что Киев "согласует" с ОРДЛО новый закон о статусе Донбасса • В Украину идет резкое похолодание • Time назвал лучшие фильмы десятилетиявсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Россия, Мариуполь, Азовское море, Керченский пролив. 18 ноября 60Россия, Мариуполь, Азовское море, Керченский пролив. Катери ФСБ Росії біля українських берегів. За десять кілометрів від Маріуполя. Один із них на власні очі бачили Крим. Реалії. Наш журналіст разом із українськими військовими патрулював Азовське море. Більше року російські спецпризначенці блокують Керченську протоку. Росія панує на Азові, а Україна несе збитки. Приміром, у Маріупольському порту кількість суден після окупації Криму зменшилась вдвічі. Як Росія привласнила раніше спільне Азовське море? Фоторепортажи Популярные теги экология, фестивали, оккупация, Верховная Рада, фотоподборки, Киев, акции, фотография, Александр Зубко, футбол, Шахтер, фотопроект, Саакашвили, мир, суд, АТО, ВМС, беспорядки, фотографы, корабли, Львів, Порошенко, концерты, транспорт, Майдан, автомобили, мода, Донбасс, Одесса, тест-драйв, Путин, пейзажи, уикенд, традиции, люди, церковь, солдат, Карпаты, милиция, митинги, юмор, соревнования, марш, военная техника, война, заводы, зима, портрет, дети, фотоконкурсы, выставки, Львов, праздники, знаменитости, политики, бизнес, катастрофы, город, депутаты, политика, досуг, НАТО, протесты, вера, искусство, #Євромайдан, полиция, аннексия Крыма, история, Россия, парады, животные, Динамо, живопись, природа, джаз, технологии, туризм, спорт, США, кошки, самолеты, архитектура, путешествия, культура, Нацгвардия, ЗСУ, ВСУ, Дмитрий Дятлов, столкновения, стихийные бедствия, авиация, выборы, музыка, женщины, Сергей Смоленцев, цирк, дизайн, общество, учения Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис экология, фестивали, оккупация, Верховная Рада, фотоподборки, Киев, акции, фотография, Александр Зубко, футбол, Шахтер, фотопроект, Саакашвили, мир, суд, АТО, ВМС, беспорядки, фотографы, корабли, Львів, Порошенко, концерты, транспорт, Майдан, автомобили, мода, Донбасс, Одесса, тест-драйв, Путин, пейзажи, уикенд, традиции, люди, церковь, солдат, Карпаты, милиция, митинги, юмор, соревнования, марш, военная техника, война, заводы, зима, портрет, дети, фотоконкурсы, выставки, Львов, праздники, знаменитости, политики, бизнес, катастрофы, город, депутаты, политика, досуг, НАТО, протесты, вера, искусство, #Євромайдан, полиция, аннексия Крыма, история, Россия, парады, животные, Динамо, живопись, природа, джаз, технологии, туризм, спорт, США, кошки, самолеты, архитектура, путешествия, культура, Нацгвардия, ЗСУ, ВСУ, Дмитрий Дятлов, столкновения, стихийные бедствия, авиация, выборы, музыка, женщины, Сергей Смоленцев, цирк, дизайн, общество, ученияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Катери ФСБ Росії біля українських берегів. За десять кілометрів від Маріуполя. Один із них на власні очі бачили Крим. Реалії. Наш журналіст разом із українськими військовими патрулював Азовське море. Більше року російські спецпризначенці блокують Керченську протоку. Росія панує на Азові, а Україна несе збитки. Приміром, у Маріупольському порту кількість суден після окупації Криму зменшилась вдвічі. Як Росія привласнила раніше спільне Азовське море? 18.11.2019



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