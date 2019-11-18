Об этом в интервью "Прямом" сказал министр экономики Тимофей Милованов.

"Давайте приватизацию разделим на три части. Первое - не все мы приватизируем. Есть критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что нет. Эти критерии - стратегичность предприятия, сервиснисть предприятия и доходность». - сказал Милованов.

Он отметил, что определенные предприятия всегда будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

"Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, вероятно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим. Поэтому некоторые аспекты инфраструктурные должны остаться. У нас есть университеты, школы, больницы и т. п. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности", - сказал Милованов.

Также, по его словам, не могут быть частными предприятия, выполняющие важные сервисные функции, такие, например, как ГП "ProZorro".

Он также отметил, что приватизация таких компаний, как "Укрзализныця" требует времени и может быть частичной.

"То есть все эти компании будут оставаться. Мы сейчас создаем Фонд национального богатства, и этот фонд будет ими управлять", - сказал Милованов.

Как сообщал Укринформ, 15 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что вместе с министерствами и центральными органами управления было проанализировано 1399 госпредприятий, которые предварительно имеют потенциал для разгосударствления и 737 из них согласованы на приватизацию. Общая стоимость активов этих 737 предприятий составляет более 12 млрд гривень.

В Украине сейчас 3643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности: 588 - это предприятия в зоне ООС или оккупированном Крыму, 115 - это предприятия сферы науки (Национальная академия аграрных наук Национальная Академия наук Украины) - самоуправляющие организации, которые основаны на госсобственности, но управляются общим собранием своих членов, 766 - это стратегические предприятия, которые остаются в государстве - их ждет реструктуризация с целью построения эффективной системы корпоративного управления и работа на Фонд Национального богатства, 1261 - действительно банкроты, не ведут никакой деятельности - они должны быть ликвидированы, чтобы не быть обузой для бюджета, 1006 - работают, но не развиваются - их необходимо приватизировать.

Общая стоимость всех активов 3643 предприятий - 3,733 млрд грн, доход со всех этих предприятий - 744 млрд грн.

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