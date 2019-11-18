Она просто незаменима в целом ряде случаев и поможет вам избавиться от многих неприятностей, как на кухне, так и за ее пределами.

1. Разбрызгивание масла. Многим из нас знакома ситуация, когда при жарке масло разбрызгивается по сторонам. Избавиться от этого очень легко - просто насыпьте немного соли в такое масло.

2. Соль поможет справиться с пятнами от сбежавшего молока - замочите их водой и посыпьте солью на некоторое время, после чего удалить их будет очень легко.

3. Добавляйте соль в воду, где варятся яйца в скорлупе - это предотвратит трещины на них, и упростит их чистку.

4. Если что-то на кухне загорелось, высыпанная в огонь соль предотвратит пожар.

5. Если подошва утюга загрязнилась, очень просто почистить ее с помощью соли. Разогрейте утюг до максимальной температуры без функции пара и прогладьте ним насыпанную соль самого мелкого помола.

6. Из соли и лимонного сока или уксуса получится отличное натуральное чистящее средство для борьбы с загрязнениями и пятнами на посуде.

7. Сама соль или та же соединение соли с уксусом или лимонным соком поможет избавиться от плесени, например, в ванной комнате.

8. Соль помогает избавиться от зуда, в том числе, от комариного укуса. Для этого необходимо нанести на пораженное место насыщенный солевой раствор.

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