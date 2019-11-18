Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в нормандской встрече, которая состоится 9 декабря в столице Франции Париже.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ. Представитель Кремля заявил, что сегодня Путин проведет международный телефонный разговор, но не уточнил с кем. Он добавил, что разговор “будет во многом связан с подготовкой к “нормандскому формату“.

“Нормандский формат“ запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию, - сказал Песков. Кроме того, пресс-секретарь Путина отказался прогнозировать итоги саммита “нормандской четверки” в Париже.

По его словам, “не стоит завышать и занижать ожидания”. По “нормандской четверке“ я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная. Был очень большой перерыв в работе нормандского формата, - добавил он.

Напомним, СМИ узнали повестку нормандской встречи. Путин намерен говорить об особом статусе “ЛДНР“ и его закреплении в Конституции Украины, а также об амнистии сепаратистов.





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