Об этом он сказал 17 ноября после голосования на парламентских выборах, которые происходят в Беларуси, сообщает Радио Свобода.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если люди категорически будут против, я возражать не стану, хотя, конечно, немного переживать буду", – сказал Лукашенко.

По данным главы ЦИК Беларуси, выборы президента в стране должны пройти 30 августа 2020 года.

Лукашенко руководит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), за исключением выборов 1994 года, на которых его впервые избрали президентом, не были признаны справедливыми.

В 2020 году Лукашенко исполнится 66 лет.

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