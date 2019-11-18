Согласно результатам исследований, каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия.

Об этом сообщил во время брифинга в понедельник уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.

“Что касается статистики, исследования показывают, что каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия. И действительно, цифра довольно серьезная. Я бы хотел больше подробно сказать, что это не только изнасилования, сексуальное насилие может происходить различным образом - это также могут быть и притязания. Напоминаю, что дети в Украине - это до 18 лет, следовательно это может быть как ребенок 5-летний, так и подросток 16-17 лет. Страдают от этого как мальчики, так и девочки“, - сказал Кулеба.

По его словам, эти исследования проводились не только в Украине, но и по всему миру, и в этом плане наше государство не отличается от других стран.

“Уровень насилия высокий существует в каждой стране. Как исследования показывают, в основном это люди, которые являются знакомыми и близкими к ребенку - это родные люди, могут быть - дядя, тетя, дедушка, бабушка, следовательно так трудно эти преступления расследуются и разоблачаются“, - добавил уполномоченный Президента.





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