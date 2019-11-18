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|Тайны замка барона Штейнгеля: от места отдыха киевских ведьм до афонских икон
|18.11.2019 20:15
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Полный легенд и народных преданий, дворец барона Штейнгеля является настоящим украшением Киева. В его стенах продавали вкусные конфеты, смотрели первые фильмы в начале прошлого века и снимали историческое кино. Кстати, ни один барон в замке никогда не жил.
Строительная лихорадка охватила Киев в конце 19 века. Земля была дешевой, государство давало выгодные кредиты. Возвести настоящий средневековый дворец посреди двухэтажек в центре столицы решил польский богач Михаил Подгорский.
"Он строился как доходный дом, ни Подгорский, ни члены его семьи здесь не жили", – рассказывает Оксана Денисова, экскурсовод.
Уникальное здание извне имеет четыре этажа, каждый высотой почти по 6 метров. А с противоположной стороны этажей семь. Во вдвое меньших и более низких комнатах жила охрана и прислуга арендаторов.
На входной двери никогда не было ручки. Жителей за небольшую плату изнутри впускал дворник. У входа, на пороге, можно увидеть слово "сальве", что на латыни означает "Здравствуйте!".
Лестницы здесь подстроены под женские ступни, перила – под небольшие ладони. Не в каждой комнате старинные камины. По легенде, по холлу бродит девушка в белом. Владелец замка якобы и умер вдруг, увидев тайный силуэт.
Готические стены и шпили замка почти не изменились. Они сохранили свой облик, несмотря на опасности времен.
Если в одной части замка жили постояльцы, то другая сдавалась в аренду предпринимателям. В начале 20 века здесь была известная кондитерская, потом кинотеатр, а уже сегодня – иконная галерея. Посмотреть на иконы приезжают не только верующие со всей Украины, но и иностранцы.
"Здесь представлены точные списки 12 икон, которые были написаны иконописцами на горе Афон. Можно приложиться к прекрасному и попросить благословения".