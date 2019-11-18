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|Еда из McDonalds пролежала 10 лет: что с ней произошло
|18.11.2019 20:53
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10 лет назад он посетил Последний ресторан McDonald's в стране незадолго до его закрытия и заказал гамбургер и картофель фри. Эту пищу он не съел, а положил под стеклянный колпак и начал за ней наблюдать, пишет "Агро-Центр".
Бургер и картофель фри уже 10-й год продолжают лежат под прицелом камеры, которая уже несколько лет подряд транслирует процесс распада, вернее - его отсутствие.
В 2012 году Смартсон передал гамбургер Национальному музею Исландии, однако несколько лет назад музей отказался от неудобного подарка - неприятный запах картофеля фри отпугивал посетителей.
После этого картофель и бургер переехала в автопарк на территории Рейкьявика, а затем - в Snotra House, который принадлежит друзьям Хьуортура.
Судя по снимкам, внешний вид блюд по прошествии 10 лет практически не изменился.
Владельцы Snorta House говорят, что к ним приезжает множество людей со только мира, чтобы посмотреть на несвежий натюрморт, а их трансляцию посещает около 400 000 человек в день.
А плесень на еде даже спустя столько лет не появилась, бесспорно потому, что в ней не было достаточного количества питательных веществ даже для микробов.