18 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Индекс борща: как изменились цены на базовые продукты в Украине • Еда из McDonalds пролежала 10 лет: что с ней произошло • Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду • Миллиард долларов: Джокер установил новый мировой рекорд • Каждый пятый ребенок в Украине стал жертвой сексуального насилия - Кулеба • Нет прививки – штраф 2,5 тысячи евро: в Германии приняли жесткий закон • Как правильно соединять вино и продуктывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Грузия, протесты, полиция, столкновения, Тбилиси. 18 ноября 122Грузия, протесты, полиция, столкновения, Тбилиси. Грузинська поліція почала розганяти акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі, вхід до якого 18 листопада заблокували активісти. Силовики застосували водомети і сльозогінний газ. Протестувальники четвертий день збираються під стінами парламенту після того, як законодавці не змогли ухвалити зміни до Конституції про перехід на пропорційну виборчу систему. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода) Фоторепортажи Популярные теги Киев, фотографы, технологии, протесты, дети, искусство, митинги, парады, животные, знаменитости, экология, традиции, Майдан, корабли, столкновения, церковь, Карпаты, архитектура, Александр Зубко, Россия, бизнес, общество, автомобили, туризм, джаз, политики, заводы, уикенд, культура, военная техника, выставки, стихийные бедствия, милиция, зима, Верховная Рада, живопись, Львів, Динамо, портрет, спорт, Донбасс, оккупация, аннексия Крыма, солдат, суд, полиция, война, фестивали, путешествия, вера, фотоконкурсы, Порошенко, фотоподборки, концерты, самолеты, праздники, Шахтер, мир, ЗСУ, политика, футбол, выборы, Нацгвардия, авиация, катастрофы, США, фотография, акции, ВСУ, Дмитрий Дятлов, цирк, Путин, Сергей Смоленцев, дизайн, #Євромайдан, марш, Львов, люди, фотопроект, пейзажи, история, транспорт, депутаты, соревнования, мода, беспорядки, юмор, природа, женщины, кошки, музыка, Саакашвили, ВМС, НАТО, учения, тест-драйв, Одесса, АТО, досуг, город Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец Киев, фотографы, технологии, протесты, дети, искусство, митинги, парады, животные, знаменитости, экология, традиции, Майдан, корабли, столкновения, церковь, Карпаты, архитектура, Александр Зубко, Россия, бизнес, общество, автомобили, туризм, джаз, политики, заводы, уикенд, культура, военная техника, выставки, стихийные бедствия, милиция, зима, Верховная Рада, живопись, Львів, Динамо, портрет, спорт, Донбасс, оккупация, аннексия Крыма, солдат, суд, полиция, война, фестивали, путешествия, вера, фотоконкурсы, Порошенко, фотоподборки, концерты, самолеты, праздники, Шахтер, мир, ЗСУ, политика, футбол, выборы, Нацгвардия, авиация, катастрофы, США, фотография, акции, ВСУ, Дмитрий Дятлов, цирк, Путин, Сергей Смоленцев, дизайн, #Євромайдан, марш, Львов, люди, фотопроект, пейзажи, история, транспорт, депутаты, соревнования, мода, беспорядки, юмор, природа, женщины, кошки, музыка, Саакашвили, ВМС, НАТО, учения, тест-драйв, Одесса, АТО, досуг, городЛеонид Швец Затихшие, или Не зарекайтесь Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Грузинська поліція почала розганяти акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі, вхід до якого 18 листопада заблокували активісти. Силовики застосували водомети і сльозогінний газ. Протестувальники четвертий день збираються під стінами парламенту після того, як законодавці не змогли ухвалити зміни до Конституції про перехід на пропорційну виборчу систему. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода) 18.11.2019



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