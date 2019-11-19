Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня в большинстве областей туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях 1-5° мороза, днем ​​4-9° тепла, в западных областях, в Одесской области и в Крыму ночью 3-8°, днем ​​10-15° ", - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. На Киевщине ночью и в первой половине дня кое-где туман. В столице температура ночью 3-5° тепла, днем ​​6-8°, в области ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°.

Согласно прогнозу, 20 ноября без осадков, лишь в северных и Винницкой областях ночью кое-где небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°; на западе страны ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°, на Закарпатье до 16°. 21 ноября в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; в западных областях и на юге Одесской области ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°, на Закарпатье до 13°; на остальной территории температура ночью от 3° мороза до 2° тепла (в восточных областях и на севере Левобережья ночью 4-9° мороза).

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​21 ноября на западе и юге страны кое-где порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 20 ноября ночью кое-где небольшой дождь, днем ​​без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°. 21 ноября без осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Синоптики на 22- 23 ноября осадки не прогнозируют, лишь ночью 22 ноября в западных областях и в Одесской области кое-где небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2-8° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 11°, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла; в западных областях и в Одесской области ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем ​​2-7° тепла; на Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

На Киевщине 22- 23 ноября осадки не ожидается. Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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