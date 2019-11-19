О первой сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета.

"Сегодня работники КП «Благоустройство Кременчуга» начали монтировать главную новогоднюю елку города на площади Победы", - говорится в сообщении.

Также информируют, что в райцентре уже установлена новогодняя иллюминация в сквере имени Олега Бабаева.

Что же касается Харькова, то в горсовете со ссылкой на КП «Городской информационный центр» отметили: на площади Свободы выполняются подготовительные работы, устанавливается ограждение, а завтра начнут возводить саму конструкцию. Работы планируется завершить в течение трех недель. Конструкция елки останется такой же, как в прошлом году, но появится новая световая иллюминация.

Здесь также напомнили, что в прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине (40 м 49 см). Также каждый год на пл. Свободы работают ледовый каток и новогодняя ярмарка.

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