Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"19 ноября, в День работников гидрометеорологической службы, в Украине продолжится похолодание. Ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла. Завтра днем +3+10 градусов. Теплее будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях ночью +3+8 градусов, днем +11+14 градусов, на Закарпатье до +16 градусов. Дожди маловероятны, однако из туманов может выпадать морось. Видимость на дорогах ограничена, внимательно!" - отметила синоптик.

По ее словам, в Киеве во вторник осадки маловероятны, температура воздуха ночью +1+4, в окрестностях 0-2 градуса мороза, днем +5+7 градусов.

В течение недели температура воздуха постепенно продолжит снижаться. Осадков существенных не предвидится, а 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов, добавила Диденко.

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