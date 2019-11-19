В Харьковском военно-медицинском клиническом центре сегодня утром от полученных ранений умер командир 128-й отдельной механизированной бригады Евгений Коростелев. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил в Facebook.

Сегодня, около 4 часов утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева, - говорится в сообщении.

Тяжелое ранение военный офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Евгений Коростелев был ранен возле Новотроицкого во время обхода передовых позиций.

Он вместе с другим офицером подорвался на мине. Напомним, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев получил ранение при взрыве на Донбассе 13 ноября. Евгений Коростелев - это военный офицер, который сражается с 2014 года. До своего назначения в горно-штурмовую бригаду он занимал должность замкомбрига по артиллерии в 25-й десантной бригаде.





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