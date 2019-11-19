Такое мнение на пресс-конференции в Испании в понедельник выразил украинский режиссер Олег Сенцов, недавно освобожденный из российского заключения, сообщает корреспондент Укринформа.

По мнению Сенцова, Европейский Союз мог бы сделать больше именно в противостоянии Путину.

"Страны продолжают покупать российские газ и нефть, благодаря чему Путин до сих пор у власти и делает то, что хочет", - заявил он.

Сенцов находится в Барселоне в рамках мероприятий, организованных Офисом Европейского парламента. В частности, вместе с генеральным консульством Украины в Барселоне в честь Сенцова организован прием для местных политических кругов.

Кроме серий интервью, украинский режиссер представит документальный фильм "Процесс" о своем заключении в рамках Барселонского кинофестиваля по правам человека.

По словам Сенцова, он выполняет общественную миссию - ездить по миру и напоминать, что война продолжается, и остается еще много заключенных в России и пленных на Донбассе.

Как сообщал Укринформ, 26 ноября в Страсбурге состоится официальное вручение Сенцову премии Европейского парламента за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Церемония состоится в главном зале заседаний законодательного органа ЕС во время очередной пленарной сессии.

Сенцов стал лауреатом премии Европарламента им. Сахарова за 2018 года, в то время, когда отбывал в России незаконное заключение - его противоправно приговорили к 20 годам строгого режима за якобы террористическую деятельность в Крыму.

7 сентября 2019 года Сенцова и еще 34 украинских политзаключенных и военнопленных освободили в результате обмена с российской стороной.

Премия за свободу мысли имени советского диссидента и правозащитника Андрея Сахарова была основана Европейским парламентом в 1988 году. Ее вручают людям, которые отличились "исключительным вкладом в борьбу за права человека". Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро.

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