Об этом сообщает DW.

"Ясно, что просить о личных услугах, используя активы Соединенных Штатов как залог, неправильно. Поэтому, если вы хотите какой-то личной выгоды и при этом используете американскую помощь иностранным странам, американское оружие или американское влияние - это неправильно, и я думаю, что все это понимают", - добавил он.

Напомним, вторая беседа главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля вызвала серьезную обеспокоенность у администрации США. В результате появилась жалоба "обличителя", а также было инициировано расследование по импичменту в Палате представителей американского Конгресса.

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