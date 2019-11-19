Рекордні затори: як Київ (без)успішно бореться з автомобільним трафіком
19.11.2019 14:34
19 ноября
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19.11.2019
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Метки: автомобили, транспорт, Киев, дороги, инфраструктура, пробки.
19 ноября
Київ увійшов у топ п'ятнадцять міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах?