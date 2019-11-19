19 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: ВСУ получили партию бронеавтомобилей "Новатор" • Куриный шашлык из духовки - дома, как на пикнике • Харьковский аэропорт вошел в ТОП-5 рейтинга ACI Europe • Лишь 70% депутатов были на всех заседаниях Совета в ноябре — КИУ • Помпео доволен работой Йованович и Тейлора в Украине • Сенцов считает, что ЕС мог бы принять более жесткие меры в отношении Путина • В госпитале скончался командир 128-й бригадывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: автомобили, транспорт, Киев, дороги, инфраструктура, пробки. 19 ноября 150автомобили, транспорт, Киев, дороги, инфраструктура, пробки. Київ увійшов у топ п'ятнадцять міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах? Фоторепортажи Популярные теги Майдан, дизайн, соревнования, милиция, беспорядки, спорт, Саакашвили, концерты, технологии, экология, фотоподборки, дети, Нацгвардия, самолеты, общество, авиация, Динамо, кошки, культура, военная техника, стихийные бедствия, катастрофы, Дмитрий Дятлов, Одесса, Донбасс, природа, Львов, праздники, туризм, война, город, Порошенко, транспорт, люди, корабли, Шахтер, митинги, традиции, вера, суд, заводы, живопись, марш, женщины, искусство, Сергей Смоленцев, мир, Львів, депутаты, животные, футбол, портрет, уикенд, выставки, Путин, Карпаты, Россия, #Євромайдан, АТО, бизнес, мода, фестивали, знаменитости, парады, учения, фотопроект, юмор, ЗСУ, аннексия Крыма, оккупация, США, Киев, Александр Зубко, джаз, пейзажи, выборы, акции, тест-драйв, фотоконкурсы, политика, путешествия, ВСУ, полиция, солдат, фотография, НАТО, история, зима, ВМС, фотографы, церковь, цирк, политики, музыка, протесты, архитектура, столкновения, автомобили, Верховная Рада, досуг Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Майдан, дизайн, соревнования, милиция, беспорядки, спорт, Саакашвили, концерты, технологии, экология, фотоподборки, дети, Нацгвардия, самолеты, общество, авиация, Динамо, кошки, культура, военная техника, стихийные бедствия, катастрофы, Дмитрий Дятлов, Одесса, Донбасс, природа, Львов, праздники, туризм, война, город, Порошенко, транспорт, люди, корабли, Шахтер, митинги, традиции, вера, суд, заводы, живопись, марш, женщины, искусство, Сергей Смоленцев, мир, Львів, депутаты, животные, футбол, портрет, уикенд, выставки, Путин, Карпаты, Россия, #Євромайдан, АТО, бизнес, мода, фестивали, знаменитости, парады, учения, фотопроект, юмор, ЗСУ, аннексия Крыма, оккупация, США, Киев, Александр Зубко, джаз, пейзажи, выборы, акции, тест-драйв, фотоконкурсы, политика, путешествия, ВСУ, полиция, солдат, фотография, НАТО, история, зима, ВМС, фотографы, церковь, цирк, политики, музыка, протесты, архитектура, столкновения, автомобили, Верховная Рада, досугВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Київ увійшов у топ п'ятнадцять міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах? 19.11.2019



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