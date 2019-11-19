Корабли ВМФ России и военная авиация начали учения в Черном море. Об этом сообщает РИА “Новости“ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

Для проведения совместных учений из пунктов базирования аннексированного Севастополя и Новороссийска вышли более 10 кораблей Черноморского флота. Среди них фрегат “Адмирал Эссен“, малый ракетный корабль “Вышний Волочек“, большой десантный корабль “Азов“, морские тральщики “Турбинист“, “Ковровец“ и суда вспомогательного флота.

Кроме того, в учениях принимают участие истребители Су-30СМ. Корабли выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы. Также экипажи проведут учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.





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