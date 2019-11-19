Новые правила поведения в метро утвердила Киеврада.

Выяснили, что изменилось.

Без музыки и удочки в упаковке

Помимо прочего, в вагонах теперь нельзя расклеивать рекламу, агитировать и торговать, громко включать музыку и проводить массовые мероприятия на станциях.

Спортивное снаряжение, а это лыжи, санки, коньки и велосипеды, пассажиров обязали перевозить исключительно в чехлах. Садовый инвентарь, саженцы, рыболовные снасти теперь тоже должны быть в надлежащей упаковке.

А для людей с недостатками зрения разрешили собак-поводырей. Правда, животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

«Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах», — гласит решение Киеврады.

«Еще бы так на вокзале сделали!», — пишут пользователи соцсетей. А другие возмущаются — вспоминают случаи, когда мокли под дождем или рвались босоножки. Теперь, огорчаются, их не пустят на станцию.

Четверть века не меняли

Новые правила, объясняют в киевской подземке, действовали и ранее, хотя официально не менялись с 1994 года. А сейчас их просто привели в норму, которую требует законодательство о городском электрическом транспорте.

«Город внедряет новую систему е-билета, и это тоже нужно было обязательно вносить в правила. Что касается изменений для людей, то так и раньше было, сейчас эти нормы более четко выписаны», — объясняет нам спикер Киевского метрополитена Наталка Макогон.

Напомним, дату полного запуска электронного билета киевские власти перенесли 1 апреля 2020 года. Проезд по жетонам уже не действует на 10 станциях метро. А к новому году в подземке их перестанут продавать вообще — сейчас на станциях монтируют систему под е-билеты или бумажные QR-коды.

Мошенников поубавится

Уже несколько лет сотрудники подземки, журналисты и известные благотворительные организации пытаются победить попрошаек и мошенников, которые ходят по вагонам и собирают деньги.

«Мы запускали объявления, в которых призывали пассажиров не жертвовать средства. Журналисты часто снимали сюжеты, что эти собиратели ходили с портретами детей, взятых из интернета. Или просили деньги на лечение бойца АТО, который давно погиб. А потом где-то за углом вскрывали ящики для пожертвований. Очень часто оказывалось, что эти «благотворители» были далеко не благодетелями», — поясняет Наталка Макогон.

Босиком — опасно, а голым — запрещено законом

Еще одна новость, которую бурно обсуждают в сети, это новые правила, запрещающие путешествовать в метро обнаженным. Но там говорят, что босиком и раньше у них было запрещено ходить.

«Это вопрос безопасности. На том же эскалаторе, например, можно серьезно травмировать ногу. А что касается обнаженных, то демонстрация всех своих прелестей в принципе запрещена в Украине законодательством. Поэтому просто провели юридическую работу и более четко выписали эти правила», — уточнила Макогон.

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