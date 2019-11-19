Во Львовской области у жителей Новояворовска и Нового Роздола, которым до сих пор не подключили отопление, начались еще и проблемы с электричеством – из-за массового подключения электрических обогревателей не выдерживают электрические сети.

Два города мерзнут из-за неэффективной работы бывшего управителя местных ТЭЦ. Сотрудники теплосетей же начали готовить сети к запуску отопления – в Новояворовске включить батареи обещают через два дня, а в Новом Роздоле – до конца недели.

"Для того, чтобы система была наполнена водой, на это нужно два-три дня, и после того, как пойдет вода, мы можем знать, где есть порывы, и оперативно их ликвидировать. До этого будем привлекать представителей других коммунальных служб, чтобы помочь и техникой, и материалами, и людьми", – объяснил директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ Львовской ОГА Назарий Романчук в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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