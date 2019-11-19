Сын президента Беларуси Виктор Лукашенко был избран на должность вице-президента Национального олимпийского комитета страны (НОК).

Об этом пишет "БелТА".

Александр Лукашенко прокомментировал избрание собственного сына. По его мнению, он еще не решил будет ли Виктор совмещать две должности. Дело в том, что сын Лукашенко еще занимает пост помощника президента по нацбезопаности.

Лукашенко подчеркнул, что он не выдвигал сына в НОК.

"Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался", - отметил он.

43-летний Виктор Лукашенко с апреля 2019 года выполняет обязанности первого вице-президента НОК. Президентом же НОК Белоруссии является сам Александр Лукашенко.





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