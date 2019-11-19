Будка для игрушек или элитные апартаменты на пять звезд. Украинцы вслед за Европой начали строить дома на деревьях. Простые – для детских развлечений годятся. Но есть и для требовательных – по цене квартиры в городе.

Домики на деревьях для детей киевлянка Светлана строит более пяти лет. Говорит, идея возникла, когда во время путешествия в Швеции жила в настоящей вилле на ветке.

"Начала изучать эту технологию, и все переросло в бизнес. Строим абсолютно разные домики. Это может быть и домик как игровая площадка, а может быть домик с дополнительным спальным местом", – рассказывает Светлана Дзюба, автор проекта.

Обустраивают внутри даже туалет и ванную комнату. Это уже избушки класса комфорт. Стоят от шести до 25 тысяч долларов. Летние апартаменты обходятся вдвое дешевле.

Прежде чем обустроить домик, исследуют почву и оформляют дозволение на строительство. Главное, чтобы дерево было здоровым и невредимым. Далее по специальной технике закрепляют каркасную основу будущей избушки.

Получить прописку в такой избушке вряд ли вероятно. Для этого придется строить большую. Впрочем, цена на такую – несколько миллионов гривен.

На другом континенте, в Америке, люди живут на деревьях целыми поселками. В пригороде Вошугал штата Вашингтон – четыре сотни домов на ветвях.

"У нас наибольшая концентрация домиков на деревьях в мире. Они становятся все более просторными, здесь не только домики для детских игрушек", – отмечает Майкл Гарнер, который живет в доме на дереве.

Кристина на дереве построила целое имение в шестьдесят квадратных метров. Живет здесь с детьми.

"В нашей избушке есть что-то такое, отчего свет кажется еще ярче. Мне кажется, это потому, что в каждом из нас есть ребенок. Мы взрослые, мы очень тяжело работаем и нам нужно поиграть", – говорит Кристина Соммерс в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Такие домики на ветвях охотно снимают и путешественники. Спрос на экзотические дома – сумасшедший.

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