Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Укринформ.

На заседании присутствуют сам Насиров и его адвокаты, а также прокуроры САП Андрей Перов и Роман Симкив.

Председательствующий судья по делу - Игорь Строгий.

Прокурор САП Симкив начал зачитывать краткую версию обвинительного акта.

Напомним, экс-председателя ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования "газового дела" экс-депутата Александра Онищенко. Через две недели его отпустили под залог в размере 100 млн грн.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге.

По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству убыток на сумму более 2 млрд гривень.

31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС, однако 11 декабря Окружной админсуд Киева принял решение о восстановлении Насирова на этом посту. Кабмин обжаловал это решение.

Также 4 марта 2019 года Шевченковский райсуд Киева уменьшил Насирову размер залога с 100 млн гривень до 36 миллионов.

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