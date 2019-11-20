Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«Вышла из строя чугунная задвижка на главном магистральном водопроводе 1978 года построения. Это первая такая масштабная авария за последние 10 лет. Ремонтные работы очень сложные, нам придется остановить водозабор в г.Стрый и опустошить более 20 км трубопровода, смонтировать новую задвижку, промыть и снова наполнить водой весь объем водопровода", - отметил главный инженер ЛГКП «Львовводоканал» Анатолий Шимоняк.

На время остановки водозабора вода во Львов будет подаваться по графику по несколько часов в день. К аварийным работам привлечено 9 единиц спецтехники и несколько ремонтных бригад.

Возобновить стабильное водоснабжение в полном объеме планируется с 18.00. 20 ноября.

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